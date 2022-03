1/11 ©Getty

Quanto a lungo e in che condizioni possono resistere monumenti, luoghi di cultura e siti storici in un Paese dove non si colpiscono più solo obiettivi militari? L’Unesco sembra essersi dato una risposta: poco. Per questo, si è mobilitato per inserirli sotto l'emblema della Convenzione dell'Aja del 1954, nata proprio per proteggere i beni culturali in caso di conflitto armato

