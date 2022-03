Ucraina e Russia in guerra, le ultime news del 7 marzo

Le forze russe hanno intensificato nella notte i bombardamenti sulle città dell'Ucraina. La situazione nei sobborghi di Kiev, in particolare, sarebbe "catastrofica", mentre a Mariupol e in altre città assediate, restano bloccate le evacuazioni di civili, con Mosca che accusa gli ucraini di volerli usare come scudi umani. L'intelligence ucraina rivela un attacco all'Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv che ospita una struttura nucleare. Non c'è conferma di danni ma Kiev sottolinea che si è sfiorata una "catastrofe ambientale". Mosca contrattacca: "Kiev vuole colpire la struttura dando a noi la colpa". Resta in stallo, intanto, il lavoro diplomatico alla vigilia del terzo round del confronto Mosca-Kiev previsto per oggi. A proseguire strenuamente nel tentativo di lasciare aperto un canale di dialogo, il premier israeliano Naftali Bennet, a cui ieri si è aggiunto il presidente turco Erdogan. Ma le posizioni restano lontane: Mosca "non cede su niente", registra l'Eliseo, mentre il capo negoziatore ucraino pur dicendosi pronto a discutere "alcuni modelli non Nato", riafferma: "Non cederemo su Crimea e Donbass". Il Papa: La Santa Sede è disposta a fare di tutto per mettersi al servizio della pace.

