Ucraina, il viaggio dei rifugiati: oltre 86mila al confine con Romania

In fuga e al freddo

approfondimento

Guerra in Ucraina, il racconto degli inviati di Sky TG24

Molti sono in fuga con tutta la famiglia perché "non c'è più nulla: luce, acqua, Internet, da mangiare. Se non muori per il bombardamento, muori di fame", spiegano. Alla frontiera le file per passare il confine durano anche 10 ore, al freddo e spesso anche senza documenti. Una volta giunti in Romania i rifugiati vengono portati in tende da campo.