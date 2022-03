1/10 ©Ansa

Anche in Italia si stringe la morsa intorno alle proprietà di oligarchi e magnati russi, legati a doppio filo a Vladimir Putin: sono scattati, infatti, i primi provvedimenti di "congelamento" dei beni degli uomini finiti nella black list dell'Ue, che in tutto comprende 680 nomi. Secondo la Guardia di finanza, i sequestri eseguiti ammontano a un valore complessivo di 143 milioni di euro. A regolare la materia del “congelamento” delle risorse economiche è il decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109. Ecco, in sintesi, che cosa prevedono i 16 articoli del testo

