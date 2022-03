Si chiama Leonid Stanislavskyi e ha 97 anni. Gli appassionati di tennis lo conoscono come il giocatore più anziano ancora in attività. Vive a Kharkiv, in Ucraina, e prima della guerra giocava tre volte a settimana. Ora, nonostante le bombe, ha deciso di non lasciare la sua casa (GUERRA IN UCRAINA, IL LIVE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG).