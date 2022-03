Guerra in Ucraina, a rischio i metalli dalla Russia

Mosca è un grande produttore di metano e petrolio ma anche tra i primi al mondo per alluminio, nichel, platino e altri minerali necessari all’Europa per mandare avanti l’industria e fabbricare prodotti di uso quotidiano. Il conflitto spinge i prezzi alle stelle e rallenta le forniture. Col rischio di difficoltà negli approvvigionamenti ascolta articolo Condividi

Nelle marmitte delle auto si nasconde un tesoro. Dentro ci sono tracce di molti metalli preziosi. Il palladio, per esempio: serve per costruire gli scarichi catalitici. E per comprarne sui mercati internazionali un’oncia, meno di 30 grammi, oggi servono quasi tremila euro. Il 45% del palladio viene da Mosca Quotazione stellari dovute alla guerra in Ucraina. La Russia è infatti il primo esportatore al mondo di palladio, con una fetta che supera il 45 per cento a livello globale. Le sanzioni contro Mosca e le difficoltà nei trasporti, hanno alzato i prezzi di questa e di altre materie prime di cui la Russia è un grande produttore.

Russia al top per platino e nichel Non c’è solo il gas e il petrolio nella sconfinata patria di Vladimir Putin. Il suo Paese garantisce il 15 per cento degli approvvigionamenti mondiali di platino, anche questo utilizzato per le auto ma anche dall’industria chimica, così come il nichel, di cui è primo produttore e che ha molti impieghi, a partire dall’acciaio, che Mosca produce in gran quantità (il 4% mondiale).

Terre rare La Russia è il secondo fornitore globale di cobalto (necessario per telefonini, tablet e computer) e occupa i piani alti della classifica per una serie di materiali molto conosciuti (neon, titanio, potassio) ma anche per altri dai nomi poco noti, e chiamati terre rare (come il vanadio) necessari per produrre batterie elettriche, semiconduttori, fertilizzanti, componenti per aerei e armi.

Alluminio made in Russia E’ in cima alla lista per l’alluminio che maneggiammo ogni giorno, trasformato in lattine o fogli per cucinare: il 6 per cento di questo metallo proviene da Mosca, seconda solo a Pechino.