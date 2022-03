2/12 ©IPA/Fotogramma

VERSO IL DEFAULT – Il collasso economico che si profila all’orizzonte per la Russia, scrive la multinazionale di servizi finanziari Jp Morgan in un report agli investitori, potrebbe superare per gravità il default del debito del 1998: il crollo del Pil per il 2022 è stimato intorno al 7%. Sarà anche peggio secondo gli economisti di Bloomberg, che scommettono su una decrescita di circa il 9%

