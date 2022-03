Per sfuggire ai bombardamenti russi, i profughi raggiungono la Polonia in treno, in viaggi lunghi e pericolosi. Il servizio dell'inviata Monica Napoli

Si può a stento entrare nella stazione di Przemysl, affollata dai profughi che stanno lasciando l'Ucraina per fuggire dai bombardamenti russi. Raggiungono la Polonia in treno, in viaggi lunghi e pericolosi (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG).