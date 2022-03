La Russia ha annunciato un cessate il fuoco in Ucraina dalle 9 di per permettere l'evacuazione di civili da Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv e Sumy. Oltre 1,7 milioni di persone fuggite dal Paese, più di un milione in Polonia, afferma l'Onu. Nei prossimi giorni quarto round di colloqui tra Mosca e Kiev in Bielorussia. Macron e Scholz incontrano oggi il presidente cinese Xi. L'Ucraina annuncia l'uccisione di un alto comandante russo a Kharkiv. Nella città colpito un impianto di medicina nucleare. Mosca mette anche l'Italia nella black-list dei 'paesi ostili', con l'obiettivo di colpire chi ha aderito alle sanzioni: i debiti verso i creditori stranieri nella lista nera potranno essere pagati in rubli. Le commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera iniziano oggi le votazioni sugli emendamenti al dl Ucraina. Cingolani annuncia che a giugno metà del gas dalla Russia sarà sostituito. Alla Commissione europea sarà presentato oggi il piano d'emergenza per l'energia, che punta a ridurre dell'80% quest'anno la dipendenza dall'importazione di gas russo.