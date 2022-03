DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, le ultime news

Nuovi corridoi umanitari saranno aperti oggi in Ucraina. Lo ha annunciato ieri sera la Russia. Sono già più di 2 milioni le persone fuggite dalla guerra, secondo l'Onu. Nella notte sono risuonate le sirene a Kiev. Zelensky si dice pronto a trattare su Crimea e Donbass, ma non alla resa. Ieri primo intervento di Xi: la Cina "deplora profondamente" la guerra ma boccia sanzioni "dannose per tutti", ha detto il presidente. Putin "percepisce questo come un conflitto che non può permettersi di perdere" e potrebbe "raddoppiare i suoi sforzi", secondo gli 007 americani. Gli Usa bocciano intanto l'offerta della Polonia di fornire jet da mandare in Ucraina. Sul fronte dellle sanzioni, Biden e Johnson annunciano lo stop totale alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia. Il gasdotto Nord Stream 2 "è morto", sentenzia Washington. Arabia ed Emirati non rispondono alla chiamata Usa per frenare i prezzi del greggio. Putin ordina di stilare una lista di paesi coi quali saranno vietati import ed export. Mosca sospende la vendita di valute straniere. Fitch declassa il rating della Russia e parla di rischio di "imminente default". Volano i prezzi dei carburanti: in Italia balzo di 8 centesimi in una settimana. Oggi in commissione Attività produttive alla Camera il dl per contenere i costi dell'energia.