L'Agenzia internazionale dell’energia atomica aveva infatti fatto sapere che i sistemi che permettono di controllare a distanza il materiale nucleare della centrale ucraina hanno smesso di trasmettere i dati di monitoraggio. “La trasmissione a distanza dei dati dei sistemi di controllo dei sistemi di sicurezza installati nella centrale è stata tagliata", si legge nel comunicato ufficiale dell'Aiea. "Attualmente, il controllo della situazione nella centrale nucleare di Chernobyl è svolto congiuntamente da personale militare russo, specialisti ucraini, personale civile della centrale e la guardia nazionale di questo paese", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Le azioni dell'esercito russo in questa pericolosa situazione sono state dettate dalla necessità di prevenire una provocazione nucleare da parte dei nazionalisti ucraini, che, a quanto pare, non hanno nulla da perdere", ha spiegato, "in effetti, sono stati addestrati per questo. Ecco perchè l'esercito russo sta prendendo il controllo degli impianti nucleari dell'Ucraina".

La centrale di Chernobyl

Sotto il controllo delle forze russe dallo scorso 24 febbraio, la centrale di Chernobyl (nota per il disastro nucleare del 1986) contiene reattori dismessi e strutture per rifiuti radioattivi. Fino a quando i dati sono stati disponibili, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica non ha comunque rivelato aumenti dei livelli di radioattività. Ma l'aver "perso il contatto remoto di trasmissione dati con i sistemi di salvaguardia della centrale" rende di fatto l'Aiea incapace di monitorare ciò che realmente accade all'interno dell'impianto. Una preoccupazione che si aggiunge così a quella per la centrale di Zaporizhzhya (attaccata la notte dello scorso 4 marzo) per la quale non sembrerebbero comunque esserci fuoriuscite sospette.