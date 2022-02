Ucraina, il reportage di Sky TG24 da Chernobyl e Prypiat. LE FOTO

A quasi 36 anni di distanza dall'esplosione nucleare del 1986, la zona è ancora off limits. Una prima area di sicurezza di 60 chilometri di diametro e poi una exclusion zone di 20 chilometri di diametro. Eppure il luogo è stato scelto per esercitazioni militari: il rischio è quello di sollevare materiale radioattivo dal terreno. Radar per intercettare i missili balistici americani, case abbandonate, la centrale: il reportage di Sky TG24 dai luoghi della tragedia

Foto e testo dell'inviato Jacopo Arbarello