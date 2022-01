Ucraina, Sky TG24 nel campo di addestramento: il reportage

In un clima insolitamente caldo per la stagione, solo 0 gradi al risveglio, Kiev prosegue nella sua quotidiana dicotomia tra normale capitale europea e città minacciata da una eventuale guerra prossima ventura. Il presidente Volodymyr Zelens'kyj ammonisce gli occidentali e Joe Biden a non diffondere il panico e adesso getta acqua su un fuoco che ha quantomeno contribuito ad attizzare quando l’anno scorso ha lanciato l’allarme per l’ammassamento di truppe russe subito oltre il confine.

I campi di addestramento dei volontari

Che Zelens'kyj fosse preoccupato lo dimostra la legge da lui voluta e appena approvata dalla Rada (il parlamento ucraino) allo scopo di migliorare la capacità difensiva del paese e di rafforzare le forze dell’esercito e a tramite il rapido arruolamento di civili in una forza di riservisti armarti chiamata “Difesa territoriale”. Siamo andati a vedere questi campi di addestramento e chi vi partecipa sembra prendere la cosa molto sul serio. Non solo, in giro per la città sono diverse le iniziative volte a preparare la popolazione ad un possibile attacco.

Il clima a Kiev

In tutto questo la città continua la sua vita regolare, tra bar e ristoranti aperti e affollati, mentre la diplomazia vola ben alta sopra il cielo di Kiev: il generale americano Mark Milley descrive come terrificante la prospettiva di un attacco russo, i leader si augurano tutti una de-escalation, a partire dalla Russia che nega di voler attaccare l’Ucraina. Nessuno sembra volere la guerra, ma dopo quanto successo nel 2014 gli ucraini sembrano non fidarsi e intanto si preparano al peggio.