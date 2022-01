Ucraina, campo di addestramento per volontari: le foto di SkyTG24

13/21 Foto di Jacopo Arbarello

La risposta la da questa gente: chi dismette per un giorno a settimana gli abiti civili, e che magari deve anche rimettersi un po’ in forma, tornare in allenamento, pensa alla difesa del proprio Paese, delle proprie case, e vede evidentemente la guerra come una possibilità concreta, anche se magari non probabile