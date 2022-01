Crisi tra Ucraina e Russia, Biden: “Possibile invasione a febbraio”

Non accenna a placarsi la tensione tra la Russia e l’Ucraina: secondo il Pentagono Mosca ha ancora aumentato le truppe combattenti schierate ai confini. Il presidente degli Stati Uniti ha intanto telefono all’omologo Zelensky per metterlo in guardia

“C’è una possibilità concreta che i russi invadano l’Ucraina a febbraio”: a dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in una telefonata con l’omologo Volodymyr Zelensky. Sembra lontana dunque la risoluzione della crisi che da giorni mette in agitazione il mondo (e i mercati finanziari). I leader di Washington e Kiev hanno invece smentito che si sia parlato di un "saccheggio" della capitale ucraina.

Biden a Zelensky: possibilità concreta invasione a febbraio

Talmente alta che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha telefonato al suo omologo Volodymyr Zelenskyy: “C’è una possibilità concreta che i russi invadano l'Ucraina a febbraio”, ha detto il capo della Casa Bianca, come riportato dalla portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Emily Horne. Quest'ultima ha ricordato che Biden lo ha detto anche "pubblicamente" e che anche l'amministrazione ha "messo in guardia su questo in gennaio”.