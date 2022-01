Ucraina, oltre 1000 militari russi in allerta vicino a Rostov

Cresce la tensione in Ucraina e si intensificano gli sforzi diplomatici. Le unità della 150esima divisione di fanteria meccanizzata del distretto militare meridionale della Russia, con oltre mille militari, sono state messe in allerta nella regione di Rostov. Il dispiegamento nei poligoni di addestramento è avvenuto nell'ambito di un’esercitazione programmata, secondo quanto comunicato dal servizio stampa distrettuale.

Le esercitazioni russe

Nella nota si precisa che i militari si eserciteranno in una vasta gamma di operazioni, incluse esercitazioni tattiche nei poligoni di tiro di Kadamovsky e Kuzminsky nella regione di Rostov. Inoltre, in precedenza, era stato comunicato che oltre 6mila uomini del distretto militare meridionale erano stati messi in allerta per l'addestramento. Gli aerei dell'aviazione del distretto militare e dell'aviazione navale della flotta del Mar Nero saranno ridistribuiti negli aeroporti tattici in Crimea, nel territorio di Krasnodar, nonché nella regione di Rostov e Volgograd.