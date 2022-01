Ucraina, ministro della Difesa: “Nessuna minaccia invasione russa”

A dichiararlo è Alexei Reznikov in un'intervista: "Ci sono scenari rischiosi, sono possibili in termini di probabilità in futuro". Intanto il presidente Usa Joe Biden ha raccolto “totale unanimità” sul sostegno a Kiev da parte degli alleati Nato ed europei. Il Pentagono ha messo in stato di allerta 8.500 uomini. Domani ci sarà un incontro tra russi, ucraini, francesi e tedeschi

Una minaccia di invasione dell'Ucraina da parte della Russia "al momento non esiste", ha detto il ministro della Difesa di Kiev, Alexei Reznikov. "Ci sono scenari rischiosi, sono possibili in termini di probabilità in futuro - ha aggiunto Reznikov - Ma ad oggi una tale minaccia non esiste". "Fino ad oggi - ha insistito - le forze armate russe non hanno creato unità d'attacco tali da mostrare che siano pronte a un'offensiva domani". Intanto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto un lungo colloquio - quasi un’ora e mezza in videoconferenza - con gli alleati Nato ed europei sulla situazione in Ucraina, dal quale è emersa “totale unanimità” sul sostegno a Kiev, e il Pentagono ha messo in stato di allerta 8.500 uomini. Oggi il presidente francese Emmanuel Macron è a Berlino per discutere con il cancelliere tedesco Scholz una posizione comune europea. Domani ci sarà un incontro tra russi, ucraini, francesi e tedeschi. Il segretario di Stato americano Antony Blinken, su Twitter: “Se la Russia sceglie il conflitto, imporremo pesanti conseguenze e alti costi”.