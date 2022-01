Guerra Russia-Ucraina, a rischio la fornitura di gas in Europa

Vladimir Putin continua a negare ma secondo l’intelligence americana, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sarebbe imminente, mentre i servizi segreti del Regno Unito ipotizzano che Mosca avallerà un golpe interno per piazzare a Kiev un governo fantoccio. Di fatto la tensione con l’Occidente è alle stelle con gli Usa e l’Europa che minacciano gravi sanzioni nel caso di invasione. Ma non è solo una questione diplomatica ma anche economica.

Il gas russo

approfondimento

Il Vecchio Continente dipende infatti dal gas russo per il 40% dei suoi consumi mentre un altro 30% arriva dalla Norvegia e un 30% da Libia e Algeria. E proprio in questi giorni, gli Usa stanno trattando con il Qatar sulle forniture di gas a favore dell’Europa nel caso di attacco da parte di Mosca. Eppure ancora una volta si tratta di una corsa contro il tempo dato che il gas serve tutto l'anno ma soprattutto in inverno. Gas il cui prezzo è aumentato negli ultimi mesi mettendo a rischio molti impianti che si fermerebbero per l’impossibilità di produrre a costi così elevati.