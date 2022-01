Attacco hacker in Ucraina, Kiev accusa Mosca

Ci sarebbe la Russia dietro il cyberattacco avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio contro i siti del governo ucraino. A sottolinearlo è il Ministero per la trasformazione digitale ucraino che sostiene di avere tutte le prove. Questo peraltro è solo l’ultimo capitolo delle tensioni tra i due Paesi con Kiev e gli alleati occidentali che accusano Mosca di ammassare truppe sul confine per preparare una invasione.

L’ obiettivo è quello di destabilizzare il lavoro del settore pubblico minando la fiducia nelle autorità da parte dei cittadini. I dati personali sono comunque protetti in modo affidabile nei registri statali”. Eppure la situazione potrebbe essere molto più seria dato che, secondo quanto sostiene Microsoft , quanto accaduto al governo ucraino e a diversi siti dei ministeri potrebbe portare ad una paralisi dell’intera struttura informatica del Paese rendendo inutilizzabile l'intera struttura IT del governo.

“Mosca sta continuando a condurre una guerra ibrida contro l’Ucraina - si legge in una nota –

Il cyberattacco

Si tratta infatti di un malware distruttivo - scrive Microsoft sul suo blog ufficiale - che ha colpito anche agenzie fondamentali per il governo come ad esempio "un'azienda informatica che gestisce siti web per clienti del settore pubblico e privato, comprese le agenzie governative"

Microsoft aggiunge anche come “non si sia identificata una consistente sovrapposizione tra le caratteristiche uniche del gruppo dietro questi attacchi e i gruppi che abbiamo tradizionalmente monitorato”. Secondo Kiev la responsabilità dell'attacco sarebbe chiara e apparterrebbe ad un gruppo noto come UNC1151, legato all’intelligence russa.