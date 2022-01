Ucraina, attacco informatico contro alcuni siti governativi

Il contesto

Zelensky: "Fate entrare l'Ucraina nella Nato"

L’attacco avviene in un momento particolarmente delicato per il Paese, il cui futuro in questi giorni è al centro di colloqui molto intensi tra la la Russia e l'Occidente, in corso a Ginevra. La prima vuole assicurarsi che Kiev non entri a far parte della NATO, l’alleanza militare nata nel dopoguerra per difendersi dall’allora Unione Sovietica. L'Occidente, capeggiato dagli Stati Uniti, chiede invece che Mosca smetta di ammassare truppe al confine con il Paese. Come spiegava l'Ispi qualche giorno fa, gli incontri rappresentavano "l’estremo tentativo di disinnescare le tensioni e il rischio di un’invasione delle forze russe, che hanno schierato circa 100mila soldati". I negoziati finora non hanno, però, prodotto risultati. La conferma è arrivata dal viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov in un'intervista al canale in lingua russa RTVI. "Non vedo ragioni per riunirsi di nuovo nei prossimi giorni e avviare le stesse discussioni", ha detto, definendo queste ultime “infruttuose”. Di diversa opinione il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che mercoledì, al termine della riunione del Consiglio-Nato Russia, aveva ribatito la necessità di portare avanti il dialogo proprio a causa delle "significative divergenze, non facili da superare".