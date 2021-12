Crisi Ucraina, Zelensky: “Fateci entrare nella Nato”

In un’intervista a Repubblica il presidente ucraino si rivolge ai paesi occidentali per avere maggiore sostegno nel contrasto alla pressione russa ai confini. “Uno strumento per ricattare tutti”

Volodymyr Zelensky non ha dubbi. La presenza di truppe russe al confine con l’Ucraina è uno strumento di pressione di Mosca su tutto l’Occidente, e finora le strategie usate per contrastare la sua aggressività si sono rivelate inefficaci.

Roma può aiutare Kiev, Berlino non fa abbastanza

Zelensky si rivolge poi direttamente all’Italia che, a suo avviso, trarrebbe solo vantaggi dall’adesione ucraina. “Forse altri paesi potrebbero essere spaventati dal nostro potenziale economico”, ammette il presidente ucraino, e probabilmente pensa agli altri ex membri del Patto di Varsavia, ma Roma, ne è sicuro, ci guadagnerebbe. E proprio il nostro paese avrebbe tutte le carte in regola per far sentire la sua voce col Cremlino.

Chi invece non farebbe abbastanza è la Germania. I legami economici con Mosca sono noti, motivo per cui Berlino si è rifiutata di fornire strumenti bellici e armamenti a Kiev. Però secondo Zelensky il gasdotto Nord Stream 2, che bypasserebbe l’Ucraina non è un buono strumento di pressione. Anzi, la sua realizzazione renderebbe solo più forte la Russia.