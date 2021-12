Ucraina, tensione Russia-Usa. Biden: “Se attacca sanzioni mai viste”

Non è bastato il vertice a distanza a stemperare la tensione fra Stati Uniti e Russia sul tema dell’Ucraina. Oggi il presidente Vladimir Putin ha definito "una provocazione" l'ipotesi che Mosca possa condurre un'offensiva contro Kiev, mentre il suo omologo americano, Joe Biden, ha minacciato in caso di attacco “sanzioni mai viste”, escludendo però un’azione militare. L’Onu invita al dialogo, mentre Ue e la Francia parlando di pesanti conseguenze per la Russia se dovesse verificarsi un’offensiva.

"La Russia ha una politica estera pacifica, ma ha il diritto di difendere la sua sicurezza", ha rivendicato ancora Putin in una conferenza stampa a Sochi dopo aver incontrato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, ricordando che l'allargamento a est della Nato è una questione "molto delicata" per la Russia, "è una delle questioni chiave per preservare la sicurezza russa".

Biden: “Invio di truppe non è un’opzione sul tavolo”

Dagli Stati Uniti intanto Biden, minacciando sanzioni in caso di attacco della Russia in Ucraina, ha però escluso una risposta militare con l'impiego di truppe americane: "L'opzione non è sul tavolo", perché il Paese non fa parte della Nato. "L'idea che gli Stati Uniti useranno unilateralmente la forza per affrontare la Russia che invaderà l'Ucraina non è sul tavolo questo momento", ha detto Biden. "Abbiamo un obbligo morale e un obbligo legale nei confronti dei nostri alleati della Nato ai sensi dell'articolo 5. È un obbligo sacro. Tale obbligo non si estende all'Ucraina".

Onu: “Biden-Putin restino concentrati sulla soluzione delle divergenze”

L’Onu, commentando l'incontro virtuale tra Biden e Putin, esorta "tutte le parti interessate a rimanere concentrate sulla risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo a tutti i livelli, l'allentamento delle tensioni e la salvaguardia della pace regionale". "Comprendiamo che le due parti hanno discusso un'ampia gamma di questioni, anche per quanto riguarda l'Ucraina - si aggiunge - Ricordiamo a tutte le parti interessate la loro responsabilità di garantire una soluzione pacifica del conflitto in conformità con gli accordi di Minsk, come approvato dal Consiglio di sicurezza nella sua risoluzione 2202 (2015)".