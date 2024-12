Corea del Sud, Biden: l'alleanza Seul-Washington è pilastro della pace

Sullivan: "Usa colti di sorpresa da colpo di mano di Yoon"

Il colpo di mano di Yoon del 3 dicembre ha colto di sorpresa gli Stati Uniti, principale alleato della Corea del Sud. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato che il governo non era stato informato in anticipo e che aveva appreso la notizia tramite la televisione. Nei suoi due anni e mezzo alla guida della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol ha visitato cinque volte gli Stati Uniti e ha lavorato per rafforzare l’alleanza con Washington, cruciale di fronte alla minaccia militare della Corea del Nord. In Corea del Sud sono di stanza circa 28.500 soldati americani. Yoon è attualmente sospeso in attesa della convalida o meno della sua destituzione da parte della Corte Costituzionale, che ha sei mesi per pronunciarsi. È anche oggetto di un'indagine penale per “ribellione” e non gli è permesso di lasciare il Paese. Se la Corte Costituzionale confermerà l’impeachment, entro due mesi si terranno le elezioni presidenziali.