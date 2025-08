Israele, Netanyahu al lavoro sul piano per invadere tutta Gaza

Con il via libera degli Stati Uniti, il governo israeliano ha annunciato che procederà "all'occupazione totale" della Striscia, perché "Hamas non rilascerà altri ostaggi senza una resa totale". Nel tardo pomeriggio è previsto un gabinetto di sicurezza per mettere a punto i dettagli dell'operazione, ma è scontro tra i ministri più vicini a Netanyahu e il capo dell'esercito, che mette in guardia sui rischi di un'ulteriore escalation

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per le 19:00 (le 18:00 in Italia) di oggi, 5 agosto, una riunione sulla continuazione della guerra nella Striscia di Gaza ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Ci saranno i ministri e i capi dell'apparato di difesa, tra cui il capo di stato maggiore dell’esercito Eyal Zamir, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro degli Affari strategici e principale consigliere del premier, Ron Dermer. Quali siano le reali intenzioni di Netanyahu probabilmente si saprà soltanto al termine del vertice. L’obiettivo però è chiaro: "Occuperemo la Striscia di Gaza. La decisione è stata presa", annunciava già ieri un alto funzionario dell'ufficio del Primo ministro, collegando la decisione al fatto che "Hamas non rilascerà altri ostaggi senza una resa totale". L’operazione ha ricevuto il via libera di Donald Trump, senza il quale sarebbe difficile procedere, mentre è stata rapidamente condannata da quasi tutto il resto della comunità internazionale che continua ad accusare Israele di genocidio del popolo palestinese. Si stima che al momento Israele controlli già il 75% di Gaza.

Tensioni fra l'Idf e la squadra di Netanyahu

L’unico punto fermo è quindi “l’occupazione totale” della Striscia di Gaza, formula che vari esponenti di governo hanno utilizzato nelle scorse ore parlando con i media israeliani. "Ci saranno operazioni anche nelle aree in cui sono trattenuti gli ostaggi. Se il capo di stato maggiore non è d’accordo, dovrebbe dimettersi", hanno detto fonti del governo a Ynet, chiamando in causa il capo di stato maggiore dell’Idf. Netanyahu non ha infatti l'appoggio dei ranghi militari più alti, come ricorda Times of Israel. Si pensa che per distruggere Hamas potrebbero volerci anni e che l’operazione in sé potrebbe spingere il gruppo armato palestinese a giustiziare i rimanenti ostaggi israeliani in vita.

Un gabinetto di sicurezza difficile

Si preannuncia quindi un gabinetto di sicurezza difficile. Anche all'interno del governo le posizioni non sono omogenee. Il ministro di ultradestra Itamar Ben Gvir, che mira alla conquista totale della Striscia, ha scritto su X che il capo militare deve obbedire agli ordini dei vertici politici anche se non è d'accordo: "Il capo di stato maggiore è tenuto a dichiarare chiaramente che rispetterà pienamente le direttive del livello politico, anche se si decidesse di procedere alla conquista e a un'azione decisiva". Poco dopo, il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar ha risposto sul suo account affermando: "Il capo di stato maggiore è tenuto a esprimere la sua opinione professionale in modo chiaro e inequivocabile alla classe politica. Sono convinto che lo farà. Non è tenuto a chiarire la subordinazione dei vertici militari alle decisioni del governo".

Idf cancella emergenza bellica

È in questo contesto che l’Idf ha annunciato la cancellazione dello stato d'emergenza bellica, in vigore dal 7 ottobre 2023, il giorno dell’attacco di Hamas a Israele che ha esacerbato decenni di conflitto e dato il via alla guerra in corso. In sintesi, nelle prossime settimane ci saranno “alleggerimenti nel personale militare che porteranno a una riduzione dell'esercito regolare”. Il capo dell’esercito Zamir ha di fatto ridotto di una compagnia ogni battaglione regolare, mentre decine di soldati saranno trasferiti nei battaglioni di riserva. Negli ultimi mesi si erano levate critiche crescenti riguardo all'estremo carico di lavoro che i soldati sopportano e si era parlato di un'ondata di suicidi tra i militari in servizio regolare e tra i riservisti.