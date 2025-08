Quindicenne britannico sbaglia volo da Minorca e atterra a Malpensa

Una scena da "Mamma ho perso l'aereo!": un ragazzo si separa dai genitori, capita su un volo EasyJet diretto a Milano. Attivati i protocolli per minore scomparso: la madre è ripartita per l'Italia e ha recuperato il figlio il giorno stesso

Un ragazzo britannico di 15 anni si distacca dalla madre al gate dell'aeroporto di Minorca in attesa del volo diretto a Londra Stansted, e finisce su un aereo EasyJet diretto a Milano Malpensa. Dopo la separazione, i genitori allertano subito le autorità e viene attivato l’allarme per minore scomparso. Le telecamere di sorveglianza mostrano però che il ragazzo è salito sull’aereo sbagliato senza carta d’imbarco, senza accompagnatore adulto e senza che nessuno se ne accorgesse.

Il viaggio da solo verso Milano

Solo durante il volo il personale rileva la presenza a bordo di un passeggero privo di biglietto. Atterrato a Malpensa, il giovane viene preso in carico dalle autorità italiane, mentre la polizia spagnola coordina il dispositivo per localizzarlo e riunirlo alla famiglia. La madre a quel punto parte per l’Italia con un volo immediato, recuperando il figlio il giorno stesso.