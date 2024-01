Corea del Nord, perché si teme che Kim Jong-un si prepari alla guerra

L'ex Cia Robert L. Carlin e l'esperto di nucleare Siegfried S. Hecker hanno firmato un articolo sulla rivista “38 North”. "Situazione più pericolosa di quanto non lo sia mai stata dall'inizio di giugno del 1950. Crediamo che abbia preso la decisione strategica di entrare in guerra”. L’allarme arriva dopo le ultime manovra militari e la decisione di cambiare la Costituzione. Possibili bersagli la Corea del Sud o basi americane in Giappone. Cosa farebbe Washington? E quale sarebbe il ruolo di Mosca?