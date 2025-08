Mosca sfida l'Occidente sui missili a corto e medio raggio. LIVE

La Russia prende atto della scomparsa delle condizioni per il mantenimento di una moratoria unilaterale sullo schieramento di missili terrestri a medio e corto raggio e non si considera piu' vincolata dalle corrispondenti autolimitazioni precedentemente adottate. Lo dice il Ministero degli Esteri russo. "Dato che i nostri ripetuti avvertimenti in merito sono stati ignorati e la situazione si sta sviluppando lungo il percorso dell'effettivo dispiegamento di missili terrestri a medio raggio di fabbricazione americana in Europa e nella regione Asia-Pacifico, il Ministero degli Esteri russo rileva la scomparsa delle condizioni per il mantenimento di una moratoria unilaterale sullo spiegamento di armi simili ed e' autorizzato a dichiarare che la Federazione Russa non si considera piu' vincolata dalle corrispondenti auto-restrizioni precedentemente adottate", ha affermato il Ministero degli Esteri russo secondo Ria Novosti. Allo stesso tempo, "le decisioni sui parametri specifici delle misure di risposta saranno prese dalla dirigenza della Federazione Russa sulla base di un'analisi della portata dello spiegamento di missili terrestri a medio raggio americani e occidentali, nonche' dell'evoluzione generale della situazione nell'ambito della sicurezza internazionale e della stabilità strategica", fa sapere Mosca.