Ucraina, Biden a Zelensky: “Usa risponderanno se Putin invade”

Il presidente americano in un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino: “Impegno degli Stati Uniti verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Supporto alle misure per costruire fiducia al fine di allentare le tensioni nel Donbass e alla diplomazia attiva per far avanzare l'attuazione degli accordi di Minsk”. Zelensky: apprezziamo il "sostegno incrollabile" di Washington