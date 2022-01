Usa Weekly News, il Presidente Joe Biden guarda al 2022 con ottimismo

“Guardando al 2021 appena passato, non sono mai stato così ottimista sul futuro di questo Paese. Con speranza e unità, uniamoci e lavoriamo bene in questo nuovo anno”: Joe Biden affida ai social il suo saluto al 2021 e si concentra su quello che verrà. Tra gli impegni del Presidente la gestione della pandemia e della crisi Ucraina: negli scorsi giorni Biden, in vacanza per qualche giorno in Delaware, ha parlato con Putin, a cui ha rivolto un monito molto importante

A cura di Valentina Clemente