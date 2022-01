Ucraina, nuovo vertice Usa-Russia per disinnescare la tensione

Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo si sono di nuovo confrontati sulla situazione nel Paese a fronte di una possibile invasione da parte di Mosca. Il colloquio sarebbe stato "franco", ma i due Paesi continuano ad avere posizioni diverse e ai toni rassicuranti alternano le minacce. Intanto, si offre come mediatore il presidente turco Condividi

Gli Stati Uniti stanno valutando se evacuare i familiari del loro personale diplomatico in Ucraina a causa dei timori crescenti che la Russia possa invadere il Paese. La notizia è riportata da Bloomberg, che cita fonti amministrative e aggiunge che il piano prevederebbe che anche il personale non essenziale possa lasciare il Paese. Se realizzata, la scelta dimostrerebbe un fallimento delle trattive che Washington e Mosca portano avanti ormai da settimane per disinnescare la tensione.

Il contesto approfondimento Ucraina, attacco informatico contro alcuni siti governativi Il punto focale dei colloqui tra le due potenze riguarda il destino dell’Ucraina. L'Occidente chiede che la Russia smetta di ammassare truppe al confine con il Paese. Mosca, d’altro canto, vuole assicurarsi che l’Ucraina non entri a far parte della Nato, l’alleanza militare nata nel dopoguerra per difendersi dall’allora Unione Sovietica. Le pretese dei due blocchi sono state al centro di un nuovo colloquio in giornata tra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. L’incontro ha seguito di poche ore una conferenza stampa in cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha preannunciato un'ipotetica invasione dell’Ucraina. "Non sono sicuro che abbia deciso cosa fare (Putin, ndr): secondo me procederà, qualcosa deve fare", aveva detto, aggiungendo che la Nato avrebbe potuto dividersi sul modo con cui reagire a questa ipotesi. Secondo quanto si apprende, il colloquio tra Blinken e Lavrov è stato "franco" e i due hanno concordato sul fatto che sia necessario un "dialogo ragionevole" per calmare la tensione. Gli Usa vogliono però la garanzia e le prove che la Russia non intenda invadere l’Ucraina, mentre Mosca pretende che la controparte risponda per iscritto alle sue richieste. Solo se arriveranno, verrà fissato un altro incontro. Tra le istanze avanzate dal Cremlino c’è anche il ritiro delle truppe della Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, due Paesi che fanno già parte dell’alleanza. Un compromesso che nessuno dei due Stati sembra disposto ad accettare. Il governo di Bucarest ha infatti definito "inaccettabile" la pretesa, mentre il premier bulgaro Kiril Petkov ha sottolineato che il suo è un Paese sovrano e come tale decide da solo "come organizzare la difesa del Paese in coordinamento coi propri partner".