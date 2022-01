Ucraina, Borrell: “Oggi nessuna sanzione alla Russia”. Usa in allerta

Il governo statunitense ha diramato un avviso ai propri concittadini sconsigliando di recarsi in Russia e ha ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici e del personale non necessario a Kiev. Londra evacua diplomatici. L'Alto rappresentante Ue Borrell afferma che "il personale dell'Unione Europea non ha in programma nessuna evacuazione. Stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni, ma nulla di concreto verrà approvato oggi” Condividi

Sulla crisi in Ucraina la situazione rimane molto tesa. Nelle ultime ore, l’amministrazione statunitense ha sconsigliato ai cittadini americani di recarsi in Russia, tramite un messaggio del Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti hanno inoltre ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina. È stato raccomandato di ridurre il personale non essenziale dall'ambasciata a Kiev. L’Ucraina ha criticato, giudicandolo "prematuro" ed "eccessivo" l'ordine impartito da Washington. "Con tutto il rispetto del diritto degli stati stranieri di garantire la sicurezza delle loro missioni diplomatiche, noi consideriamo questa misura presa dagli americani come prematura ed eccessiva", ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. Nelle stesse ore anche Londra ha annunciato misure ordinando il ritiro del suo personale dall'ambasciata di Kiev a causa della "minaccia crescente" della Russia nei confronti dell'Ucraina: lo fa sapere il Foreign Office. L'ambasciata britannica resta aperta per il disbrigo degli affari essenziali. "Alcuni membri del personale dell''ambasciata" e i loro familiari "si stanno allontanando da Kiev in risposta alla minaccia crescente della Russia", si legge nella nota.

Cosa fa l'Ue leggi anche Ucraina, Gb: “Mosca vuole leader filorusso”. Cremlino: “Assurdità” L’Unione europea invece prende tempo: “Sulle sanzioni vogliamo agire in forte coordinamento con i nostri partner: gli Usa, il Canada e il Regno Unito. Al momento stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni, ma nulla di concreto verrà approvato oggi”, ha detto l'Alto rappresentante per gli Esteri Ue Josep Borrell prima del consiglio affari esteri di oggi, a Bruxelles. "C'è un processo, il processo è in corso, sarà tutto pronto quando necessario, ma oggi non annunceremo nulla", ha aggiunto. Borrell: aspettiamo Blinken, personale Ue non lascia Ucraina Borrell, commentando l'annuncio Usa dell'evacuazione delle famiglie dei diplomatici, ha invece detto che "a meno che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non abbia qualcosa da dirci di importante, il personale dell'Unione Europea non ha in programma nessuna evacuazione dall'Ucraina".