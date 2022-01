Ucraina, capo della marina tedesca si dimette dopo le parole su Putin

Achim Kay Schoenbach ha lasciato il suo incarico "con effetto immediato", come annunciato da un portavoce del ministero della Difesa. Nel corso di un Think tank in India aveva detto che "Putin merita rispetto" e che la Russia 'serve contro la Cina'. Intanto a Kiev sono arrivate le armi americane Condividi

Le parole su Vladimir Putin e sulla crisi Ucraina sono costate care al capo della Marina tedesca. Il vice ammiraglio Achim Kay Schoenbach, infatti, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in seguito alle controverse osservazioni sulle tensioni tra Kiev e Mosca. Lo ha annunciato nella serata del 22 gennaio un portavoce del ministero della Difesa. Schoenbach, che aveva tra l'altro descritto come sciocca l'idea che la Russia volesse invadere l'Ucraina, lascerà il suo incarico "con effetto immediato", ha detto il portavoce all'Afp.

Le parole sulla crisi Ucraina virali sui social network leggi anche Ucraina, nuovo vertice Usa-Russia per disinnescare la tensione Le dichiarazioni dell’ormai ex capo della Marina tedesca erano subito circolate in Rete provocando clamore in Germania. Il video era stato girato in India, a Nuova Delhi, nel corso di uno scambio di opinioni organizzato da un Think tank, e poi è finito su Twitter. Schoenbach è così stato chiamato a rapporto dall'ispettore generale dell'esercito tedesco Eberhard Zorn e, dopo l’incontro, è arrivato l’annuncio delle sue dimissioni.

Schoenbach: "La Crimea è andata, non tornerà mai indietro" leggi anche Attacco hacker in Ucraina, Kiev accusa Mosca "Davvero Putin vuole incorporare una parte dell'Ucraina? - aveva detto in inglese Schoenbach - Questo è un nonsenso. Probabilmente il Cremlino vuole esercitare un po' di pressione, perché Putin sa di poterlo fare. Così può dividere l'Europa. Quello che Putin vuole davvero è rispetto. È facile dargli il rispetto che vuole e che, probabilmente, merita anche". Il viceammiraglio aveva affermato fra l'altro che "la Russia ci serve contro la Cina". Da capo della marina tedesca aveva poi sottolineato: "Io sono un cattolico romano radicale. Io credo in Dio e nella cristianità", spiegando che "la Russia è un paese cristiano", la Cina no. Schoenbach ha fatto delle valutazioni anche sull'invasione russa passata: "La Crimea è andata. Non tornerà mai indietro. Questo è un fatto", ha concluso sull'annessione della penisola, che non ha mai avuto il riconoscimento della comunità internazionale.

La presa di distanza del governo tedesco leggi anche Ucraina, Biden a Zelensky: “Usa risponderanno se Putin invade” La sua analisi sulla situazione in Ucraina non è piaciuta al governo che, in un momento in cui anche la Germania è alle prese con le delicatissime trattative internazionali con Mosca per evitare il temuto attacco militare all'Ucraina, non ha potuto che prendere le distanze. "Le sue esternazioni – si legge in una nota - nei contenuti come nella scelta delle parole, non corrispondono in alcun modo alla posizione del ministero della Difesa". Dopo poche sono arrivate le dimissioni di Schoenbach.