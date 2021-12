Ucraina, telefonata tra Biden e Putin

Il presidente americano, da parte sua, ha espresso "sostegno" per la soluzione diplomatica ma ha messo in chiaro che "gli Usa e i suoi alleati e partner risponderanno in modo risoluto se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina" e che "progressi sostanziali" nel dialogo "possono avvenire solo in un ambiente di de-escalation piuttosto che di escalation".

Secondo confronto dei due leader in un mese

approfondimento

Ucraina, Casa Bianca: “Sostegno Usa ad aspirazione ingresso Nato”

La telefonata è iniziata alle 21.35 (ora italiana), come ha riferito un funzionario della Casa Bianca da Wilmington, Delaware, dove Biden si trova per passare il Capodanno. Si tratta del secondo confronto fra i due leader dall'inizio del mese. Il primo, in video conferenza, si era tenuto il 7 dicembre. Nel frattempo Mosca ha pubblicato una lista di richieste a Nato e Usa per ottenere quelle che reputa le necessarie garanzie alla sua sicurezza, a cominciare dalla limitazione del ruolo dell'Alleanza Atlantica in Ucraina e in tutto lo spazio ex sovietico.