Crisi Ucraina, Macron andrà in Russia lunedì e a Kiev martedì

Il presidente francese si muove in prima persona per provare a sbloccare le tensioni. L'Eliseo ha comunicato che Macron vedrà prima Putin e poi Zelensky, dopo diversi scambi telefonici negli ultimi giorni. Intanto dagli Usa il Pentagono accusa: Mosca ha pronto il pretesto per invadere, anche usando video con false accuse di vittime civili Condividi

Per provare a risolvere la crisi tra Ucraina e Russia si muove in prima persona anche il presidente francese Emmanuel Macron, che secondo quanto riferito dall’Eliseo, si recherà in Russia lunedì e in Ucraina martedì. Macron incontrerà Vladimir Putin a Mosca e successivamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Si tratta di un ulteriore passo diplomatico da parte del leader francese nel tentativo di innescare una de-escalation. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti telefonici, che hanno coinvolto anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'annuncio dell'Eliseo, questa mattina, giunge dopo che nella giornata di ieri era emerso da fonti della presidenza che si stava preparando la missione diplomatica di Macron e lo stesso presidente, intervistato da La Voix du Nord, non aveva escluso di recarsi nei prossimi giorni a Mosca e Kiev. I due incontri con Putin e Zelensky saranno "testa a testa" ha precisato l'Eliseo, anche se da parte francese permane "uno stretto coordinamento con i partner europei".

Zelensky: colloquio con Macron, accelerare processo pace vedi anche "Lettere dall'Ucraina", il reportage di Sky TG24 Ieri il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto di aver parlato con Macron di una "accelerazione del processo di pace" per il conflitto in Ucraina, mentre l'Europa si affretta a disinnescare le tensioni con la Russia. "Prosegue il dialogo con Emmanuel Macron sulla lotta alle sfide alla sicurezza e sull'accelerazione del processo di pace all'interno del formato Normandia", ha twittato Zelensky dopo una telefonata, riferendosi ai colloqui che hanno coinvolto Russia, Ucraina, Francia e Germania.

Usa: Mosca ha pronto il pretesto per invadere l'Ucraina leggi anche Ucraina, Biden invia militari in Europa. Mosca: "Mossa distruttiva" Washington intanto rilancia: non solo la Russia vuole invadere l'Ucraina, ma a questo scopo ha anche elaborato una trappola mediatica che dovrebbe falsamente accusare le forze di Kiev di un attacco con vittime civili, nelle regioni separatiste filo-russe del Donbass e anche in territorio russo. Ad affermarlo è il Pentagono, confermando quanto fatto trapelare da quattro diverse fonti dell'amministrazione di Joe Biden al Washington Post. Accuse che inaspriscono ulteriormente le tensioni dopo la decisione annunciata dagli Usa di schierare altri 3.000 soldati nei Paesi alleati dell'Europa orientale. L'operazione di Mosca, secondo Washington, è stata approvata ai massimi livelli. L'obiettivo sarebbe quello di diffondere "video di propaganda" con "cadaveri" e immagini di presunte vittime civili provocate appunto dalle forze ucraine, armate dall'Occidente, per generare una forte reazione emotiva che giustificherebbe un intervento di Mosca.