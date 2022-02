Crisi Ucraina, Biden invia 3mila soldati in Europa dell’est

Il presidente degli Stati Uniti ha dato il via libera al dislocamento dei militari in Polonia, Germania e Romania. Il contingente Usa è parte degli oltre 8mila militari entrati in stato di allerta: “E’ importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby. Intanto caccia britannici hanno intercettato aerei russi a nord della Scozia, mentre la Nato monitora una squadra navale di Mosca nel Mediterraneo Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato l’invio di 3mila soldati in Europa dell’est, al fine di rafforzare il fianco orientale della Nato nell’eventualità di un’invasione russa dell’Ucraina. Il Pentagono ha confermato che le truppe saranno dislocate in Polonia, Germania e Romania per difenre i Paesi dell'alleanza e non per combattere in Ucraina. Il contingente Usa è parte degli oltre 8mila militari entrati in stato di allerta: “E’ importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo”, ha detto il portavoce John Kirby. Gli Stati Uniti hanno lasciato aperta la porta a ulteriori trasfferimenti. Intanto la Nato sta monitorando una squadra navale russa in movimento nel mar Mediterraneo.

Ucraina: “Spazio per diplomazia, ma pronti a combattere” approfondimento "Lettere dall'Ucraina", il reportage di Sky TG24 In giornata si è tenuta una conferenza stampa del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che ai medi internazionali ha detto: "Noi pensiamo che ci sia ancora spazio per la diplomazia, ma se la Russia attaccherà, allora combatteremo". Il ministro ha poi aggiunto che l’Ucraina "si prepara ad ogni scenario" nella crisi con la Russia e ritiene che "tutto è possibile", ma giudica ancora che le truppe russe mobilitate vicino al confine "non sono sufficienti per un'invasione su larga scala".

Tensione nei cieli Intanto l’escalation della tensione in Europa si allarga al di fuori dell’Ucraina: oggi i caccia Typhoon della Raf britannica hanno intercettato 4 velivoli militari russi che volavano a nord della Scozia. Secondo il profilo Twitter del Defence Correspondent della Bbc, Jonathan Beale, si tratta di bombardieri russi Tupolev Tu-95, chiamati 'Bear' dalla Nato, che non sono mai entrati nello spazio aereo del Regno Unito. I datati quadrimotori, risalenti alla Guerra Fredda, si sono poi allontanati.

Navi russe nel Mediterraneo leggi anche Ucraina, telefonata Draghi-Putin: impegno per soluzione crisi Prosegue nel frattempo il movimento delle navi russe nel Mediterraneo, che hanno superato il Canale di Sicilia dirigendosi verso Oriente. I satelliti hanno fotografato la squadra navale russa in avvicinamento verso la Grecia. Le immagini, analizzate dal sito francese Coupsure, hanno individuato però che la fregata Hansen, un’unità norvegese che è la vedetta avanzata della task force guidata dalla portaerei americana Truman, l'ha seguita a distanza molto ravvicinata.

Il monitoraggio della Nato Oltre alla fregata norvegese, la flotta russa è stata monitorata da più ricognitori della Nato, come anche il Gulfstream Caew dell’Aereonautica italiana: il radar volante più avanzato del mondo che può analizzare con un sistema di intelligenza artificiale le informazioni raccolte e trasmesse dall’intera flotta atlantica. Lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che si è trattato solo di una missione di intelligence e che “né le forze Nato e né la formazione navale russa hanno posto in essere comportamenti o volontà escalatorie”. Come riporta La Repubblica, il 15 gennaio sono salpate dal Baltico e dal mare di Barents sei navi della Russia progettate per scaricare sulla spiaggia carri armati e marines, in grado di creare una testa di ponte con 60 tank e 1500 fanti. Mosca ha specificato che sono dirette in Siria, ma l’Alleanza Atlantica teme che possano in seguito procedere per il Mar Nero, per rinforzare l’assedio militare intorno all’Ucraina.

Caccia ai sottomarini russi leggi anche Ucraina, navi russe nel Mediterraneo. Difesa: Non violano acque Italia A nord di Creta e davanti alla Siria, aerei statunitensi e turchi sono anche a caccia dei sottomarini russi, moderni battelli, molto silenziosi e in grado di sfuggire ai sonar che sarebbero armati con i missili Kalibr a lungo raggio. Altri mezzi sono pronti a partire per monitorare i movimenti della flotta russa. Da Tolone è già partita la portaerei Charles De Gaulle, scortata da un caccia, due fregate e un sottomarino nucleare. Sabato si uniranno alla portaerei americana Truman e all’italiana Cavour, a fregate greche, spagnole e ad altri sottomarini alleati e posizionati nell'area dove si trovano le navi della Russia. Nelle acque tra la Grecia e la Siria ci saranno quindi quasi trenta navi da guerra, tra le più moderne e potenti, con dozzine di aerei ed elicotteri.