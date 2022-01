La formazione è partita a metà gennaio dal Mar Baltico e dal Mare del Nord e sta “effettuando un transito in acque internazionali”, senza violare la sovranità degli Stati. La Nato sta seguendo la navigazione monitorandola. Negli ultimi giorni Mosca ha avviato esercitazioni a livello globale, in coincidenza con l'aumento delle tensioni per la crisi ucraina

Lo Stato Maggiore della Difesa ha pubblicato una nota per spiegare il passaggio di un gruppo navale russo nel canale di Sicilia: “La formazione - si legge nella comunicazione - sta effettuando un transito in acque internazionali e non viola la sovranità degli Stati rivieraschi”. Riguardo al coinvolgimento della Nato, la Difesa chiarisce che “sta seguendo la navigazione del gruppo navale sin dalla partenza, avvenuta a metà gennaio dai porti di Severomorsk (Flotta del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico), e continuerà a monitorarne il transito”. Infine, rassicura, “né le Forze Nato e né la formazione navale russa hanno posto in essere comportamenti o volontà escalatorie" (IL REPORTAGE DI SKY TG24 DALL'UCRAINA - LE FOTO).