Ucraina, pronte le sanzioni per la Russia. Mosca: “Vogliamo garanzie”

Il capo della diplomazia russa Lavrov afferma che per Mosca è importante ottenere garanzie concrete per la sua sicurezza sullo sfondo della crisi. II ministro degli Esteri di Kiev Kuleba: "La Russia deve continuare con l'impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini”. La Nato: “Non invieremo truppe nel Paese se ci sarà invasione, non abbiamo piani per schierare truppe di combattimento in Ucraina"

La crisi in Ucraina, per il momento, si combatte ancora con la diplomazia. Ma la tensione resta alta tra Kiev e Mosca ( IL REPORTAGE DI SKY TG24 DALL'UCRAINA - LE FOTO ). L’Ucraina ha rinnovato l'appello ai russi perché ritirino le truppe dal confine, ma il Cremlino ha rilanciato la palla nel campo degli occidentali chiedendo garanzie per la propria sicurezza. Nella Nato la Gran Bretagna ha mostrato i muscoli annunciando un ingente dispiegamento militare in Europa orientale e, soprattutto, sanzioni contro gli oligarchi vicini al Cremlino con forti interessi nella City. Contromisure economiche vicine al via libera anche al Congresso Usa, che rimangono di fatto l'unica arma di ritorsione contro Mosca, perché l'Alleanza Atlantica ha ribadito che non invierà soldati nel Donbass in caso di invasione.

Un gruppo di navi russe della Flotta del Nord ha condotto una manovra nel Mar di Norvegia, a nord-ovest del Paese scandinavo, prendendo come bersaglio un presunto sottomarino nemico. Il sottomarino, fa sapere la forza navale, citata dall'agenzia Tass, è stato individuato con un sistema di sonar e dati forniti da piloti di aereo ed è stato inseguito dal lanciamissili Maresciallo Ustinov e dalla fregata Ammiraglio Kasatonov con l'aiuto di un elicottero per la guerra anti-sottomarini. Negli ultimi giorni Mosca ha avviato esercitazioni di tutte le sue flotte a livello globale. I russi vogliono "relazioni rispettose tra eguali" con gli Stati Uniti e perché questo accada, ha spiegato il ministro degli Esteri Lavrov, è stata presentata "una richiesta ufficiale ai colleghi della Nato e dell'Osce" perché spieghino in che modo vogliano impegnarsi a "non rafforzare la loro sicurezza a scapito di quella altrui": non solo promesse ma garanzie giuridicamente vincolanti, ha sottolineato Lavrov. Con Washington un nuovo confronto è atteso nelle prossime ore al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

Una risposta militare della Nato ad un attacco russo, in ogni caso, non è sul tavolo. "Non abbiamo piani per schierare truppe da combattimento" perché l'Ucraina non fa parte (per il momento) dell'Alleanza, ha spiegato il segretario generale Jens Stoltenberg, ricordando comunque che a Kiev viene fornito sostegno con attrezzature e armi difensive e addestramento. Aumenterà invece il numero dei militari occidentali schierati in Europa orientale, in funzione difensiva. La Gran Bretagna, ha annunciato Boris Johnson, è pronta ad un imponente spiegamento di truppe, navi da guerra e jet. Intanto le truppe militari canadesi stazionate in Ucraina sono state spostate nell'ovest del Paese in seguito ai crescenti timori di un'invasione da parte della Russia. Il ministro della Difesa Anita Anand ha sottolineato che Ottawa ha deciso il ritiro temporaneo del personale non essenziale della sua ambasciata a Kiev. "Le nostre truppe sono state spostate verso l'ovest del fiume Dnieper, mentre continuiamo a prendere tutte le misure di precauzione necessarie per assicurare la loro sicurezza", dice Anand.

Le sanzioni

vedi anche

Ucraina, campo di addestramento per volontari: le foto di SkyTG24

In assenza di boots on the ground in Ucraina, l'opzione principale contro i russi è quella delle sanzioni. Sempre da Londra la ministra degli Esteri Liz Truss ha annunciato che il parlamento sta per autorizzare misure contro "interessi russi che hanno rilevanza per il Cremlino". "Non ci sarà un posto dove nascondersi per gli oligarchi di Putin o le aziende impegnate a sostenere lo Stato", l'avvertimento. La ministra ha evocato anche misure energetiche, ma su questo dossier è più complicato trovare un'intesa con i partner europei. Perché l'Ue dipende dalla Russia per circa un terzo delle sue forniture di gas. Non a caso il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha invitato ad evitare "una discussione pubblica su singoli strumenti". La questione Nord Stream 2, il gasdotto che arriva proprio in Germania, è molto delicata per Berlino. Negli Stati Uniti il Senato è sempre più vicino un accordo su un maxi provvedimento contro banche e debito russo, che il democratico Bob Menendez ha ribattezzato la "madre di tutte le sanzioni". Ma anche in questo caso non mancano gli appelli alla cautela. Secondo alcuni analisti citati dal New York Times, gli effetti potrebbero ricadere sull'economia europea e minacciare la stabilità del sistema finanziario globale. Senza contare i rischi che Mosca possa tagliare le forniture di gas o condurre cyberattacchi contro le infrastrutture americane e europee.

Metsola: integrità territoriale Ucraina non negoziabile

Dall’Ue, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ha detto che "l'integrità territoriale dell'Ucraina non è negoziabile per noi. L'Ue deve essere unita a tutti i livelli. Quando parliamo e decidiamo su cosa facciamo, altrimenti qualcun altro decide per noi. Terza cosa, dobbiamo essere forti e fermi" se si creassero situazioni che chiedono di "rispondere con molta forza.