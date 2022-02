Ucraina, Russia: “Non ci tireremo indietro per minacce sanzioni”

Mosca non si tirerà indietro di fronte alle minacce di sanzioni statunitensi sulla crisi ucraina . È quanto ha reso noto oggi l'ambasciata russa a Washington. Un avvertimento che arriva prima dell'atteso colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken. “Non ci tireremo indietro e staremo sull'attenti, ascoltando le minacce delle sanzioni statunitensi”, ha scritto l'ambasciata su Facebook, aggiungendo che "è Washington, non Mosca, a generare tensioni". Ieri, nella prima riunione del consiglio di sicurezza Onu dedicata alla temuta minaccia di un'invasione russa in Ucraina, ennesimo duro scontro Washington-Mosca . Ma la diplomazia continua a lavorare: Boris Johnson ha parlato con Vladimir Putin e oggi vola da Zelensky a Kiev, dove sono attesi nei prossimi giorni anche i ministri degli esteri francese, tedesco e polacco, dopo quello canadese.

Colloquio telefonico Lavrov-Blinken

Per oggi è intanto atteso il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken: è la prima volta che i due si parlano dopo la consegna della risposta scritta degli Stati Uniti alle richieste di Mosca. Secondo l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, al ministero degli Esteri russo affermano che il tema principale della conversazione telefonica sarebbe "la risposta russa" alle proposte Usa per la de-escalation della crisi ucraina e sul tema delle "garanzie di sicurezza" chieste da Mosca. Secondo Ria, al ministero degli Esteri russo hanno dichiarato che, "dopo la conversazione telefonica, Serghiei Lavrov rilascerà ai media un commento sulla situazione".

Biden: "Pronti a tutto quello che può accadere"

Ieri il presidente americano Joe Biden ha ribadito: gli Stati Uniti continuano a cercare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina, ma sono "pronti a tutto quello che può accadere". Ha aggiunto che durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu gli Usa hanno spiegato la "portata della minaccia" della Russia. Biden ha parlato durante l'incontro con l'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani alla Casa Bianca: "Continuiamo a cercare la via diplomatica come il modo migliore per andare avanti. Ma con la Russia che continua ad aumentare le sue truppe attorno all'Ucraina siamo pronti, qualunque cosa accada", ha dichiarato. Ha poi riferito di aver parlato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky giovedì scorso e che le due nazioni sono impegnate in uno sforzo diplomatico "non stop". Si muove anche l’Ue: il vice presidente e commissario economico dell'Ue Valdis Dombrovskis, nel corso della sua visita a Kiev, ha detto che “l'Unione Europea sta lavorando a un cospicuo pacchetto di sanzioni contro la Russia che include sanzioni personali, economiche, finanziare e commerciali. Il pacchetto è disegnato per scoraggiare la Russia da ulteriori azioni aggressive". "L'Ue - ha aggiunto - è determinata a sostenere l'Ucraina economicamente e politicamente".