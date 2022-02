I mercati puntano sul successo del Pnrr

A Sky Tg24 Business Lorenzo Alfieri, Responsabile per l’Italia di J.P. Morgan A.M., guarda all'anno da poco iniziato sul fronte della fiducia internazionale nei confronti dell'Italia. La forte crescita, la stabilità politica con la conferma del tandem Mattarella-Draghi, gli impegni da mantenere sul versante Recovery: gli investitori stanno scommettendo sul nostro Paese, con spread in calo e mercato azionario in crescita, ma attenzione perchè possono 'volarci le spalle' in qualsiasi momento.

Nella puntata di martedì 1 febbraio (rivedila qui)spazio anche alla crisi energetica sul versante ucraino e alle scelte di BCE e FED con Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, e Vincenzo Longo, strategist di IG.