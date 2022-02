Ucraina, Biden invia soldati in Europa. Mosca: "Mossa distruttiva"

Tremila militari Usa saranno inviati in Polonia, Germania e Romania. “È importante mandare un forte segnale, non solo a Vladimir Putin ma al mondo”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby. Intanto gli Stati Uniti offrono al presidente russo un patto per non schierare in Ucraina missili offensivi e forze per missioni di combattimento, nel quadro di un disarmo reciproco in Europa Condividi

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare 3mila soldati in Europa dell’Est, tra Polonia, Germania e Romania, per rafforzare la presenza militare della Nato nel caso in cui la Russia decidesse di invadere l’Ucraina. “È importante mandare un forte segnale, non solo a Vladimir Putin ma al mondo”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby. Non si è fatta attendere la risposta di Mosca, che ha definito l’iniziativa americana “distruttiva”. Parallelamente allo schieramento dei militari, come rivelato dal quotidiano spagnolo El País, il presidente Usa Joe Biden avrebbe però messo nero su bianco un compromesso con Putin, venendo incontro alle più volte discusse garanzie di sicurezza chieste dal Cremlino. Il quadro sarebbe quello di un disarmo reciproco in Europa, mentre gli Stati Uniti – insieme alla Nato – sembrano escludere un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come chiesto più volte da Mosca. Continua a muoversi la diplomazia internazionale: Olanda, Francia, Germania e Regno Unito intensificano i colloqui con Kiev e Mosca per scongiurare il rischio di un conflitto (IL REPORTAGE DI SKY TG24 DALL'UCRAINA).

Soldati Usa in Europa leggi anche Ucraina, navi russe nel Mediterraneo. Difesa: Non violano acque Italia L’iniziativa militare annunciata dal Pentagono prevede l’invio di 2mila soldati americani in Polonia e Germania e mille in Romania, su richiesta del governo di Bucarest. Washington assicura: servirà solo a rassicurare i Paesi del fianco est dell'Alleanza atlantica nel caso di un attacco russo all'Ucraina, ma i militari non saranno schierati come truppe di combattimento a Kiev. Intanto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che non definirà più l'invasione russa in Ucraina come "imminente", come aveva fatto la scorsa settimana, suscitando le immediate critiche del presidente Volodymyr Zelensky. Psaki, tuttavia, insiste: non sarà “imminente”, ma l’invasione potrebbe partire "in qualsiasi momento".

Le rivelazioni di El País leggi anche Ucraina, telefonata Draghi-Putin: impegno per soluzione crisi El País afferma di essere venuto in possesso delle risposte scritte che Usa e Nato hanno dato alle richieste russe. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fare qualche concessione, proponendo alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina "missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento". A Mosca verrebbero inoltre fornite garanzie che i missili da crociera Tomahwk, in grado di raggiungere il territorio russo, non saranno schierati nelle basi Nato in Romania e Bulgaria, che ospitano il sistema Aegis. In cambio il Cremlino dovrebbe fare altrettanto in due basi russe a sua scelta. Non sono arrivate smentite su quanto rivelato dal quotidiano spagnolo, ma l’unico commento ufficiale è venuto dall'Ucraina: "Noi non opporremmo obiezioni", ha detto il ministro Kuleba, sottolineando che il patto obbligherebbe i russi a ritirare le loro forze dalle parti del Paese fuori dal controllo di Kiev.