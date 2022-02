Ucraina, Nyt: “Russia aumenta truppe, con invasione migliaia di morti”

Secondo il quotidiano, l’intelligence Usa ritiene che Putin non abbia ancora preso una decisione, ma che in caso di invasione non si muoverà prima della seconda metà di febbraio. Mosca avrebbe schierato il 70% delle forze necessarie, e una delle conseguenze sarebbe una crisi umanitaria con fino a 5 milioni di rifugiati in Europa

L’amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha informato nei giorni scorsi i parlamentari americani e i partner europei che la Russia ha messo insieme il 70% delle forze necessarie per un’invasione completa dell'Ucraina, che potrebbe causare fino a 50mila morti civili e 23mila vittime fra i militari ucraini (oltre a 3.000-10.000 soldati russi), far capitolare Kiev in due giorni e scatenare una crisi umanitaria con fino a 5 milioni di rifugiati in Europa. Lo riporta il New York Times, secondo cui l'intelligence Usa non pensa che Putin abbia preso una decisione finale, ma la finestra diplomatica si sta chiudendo.