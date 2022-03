Ucraina, Dzhaparova a Sky TG24: "Chiediamo la no-fly zone"

A quasi due settimane di distanza dall'inizio del conflitto in Ucraina, la viceministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova parla a Sky TG24 della situazione nel suo Paese. Lo fa da Kiev e alla vigilia dell'incontro ad Antalya, in Turchia, tra il suo diretto superiore, Dmytro Kuleba, e il suo omologo russo Sergey Lavrov. Si tratta del primo vertice di alto livello tra i rappresentanti dei due Paesi da quando sono in guerra. "Chiediamo la no-fly zone perché tutto arriva dal cielo, questa è veramente una richiesta di reazione alla comunità internazionale. E poi servono delle armi per la difesa", ha detto. "Noi stiamo opponendo resistenza e lavoriamo per i nostri principi, come l'integrità territoriale. Oramai 1.300 persone hanno perso la vita tra le vittime civili, le nostre città sono senza cibo. Gli accordi non hanno funzionato, anche i corridoi, le persone sono state prese di mira".