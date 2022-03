DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, le ultime news di oggi 10 marzo

Al via la missione di Kamala Harris in Polonia

La vicepresidente Usa Kamala Harris è arrivata in Polonia. L'Air Force Two è atterrato all'aeroporto internazionale Chopin di Varsavia poco dopo le 22 di ieri, ora locale. Harris dovrebbe iniziare gli incontri con i leader polacchi in mattinata. Mentre si trova a Varsavia, Harris ha anche in programma di incontrare rifugiati dall'Ucraina e diplomatici americani dell'ambasciata americana a Kiev, che si trovano ai confini con la Polonia. Martedì il governo polacco aveva annunciato di essere pronto a schierare, immediatamente e gratuitamente, tutti i suoi caccia MiG-29 nella base aerea di Ramstein dell'aeronautica statunitense in Germania e metterli a disposizione di Washington per fornirli all'Ucraina, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri polacco. Ma gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non daranno il via libera al trasferimento di aerei da combattimento in Ucraina, come ha sottolineato il portavoce del Pentagono John Kirby.