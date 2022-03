Guerra in Ucraina, i rischi per Chernobyl: cosa sappiamo

3/12 ©IPA/Fotogramma

"Entro 48 ore potrebbero esserci delle fughe", ha detto ieri il capo della diplomazia di Kiev Dmytro Kuleba, lanciando l’allarme. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica, poco dopo, ha assicurato che - almeno per il momento - non ci sono rischi reali per la sicurezza

Ucraina, Kuleba: "Chernobyl è ferma, entro 48 ore potenziali perdite radioattive"