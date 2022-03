DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, le ultime news dell'11 marzo

Nulla di fatto dal vertice in Turchia tra Lavrov e Kuleba: scambio d'accuse e nessuna tregua in Ucraina, anche se Mosca e Kiev si dicono pronte a continuare il dialogo. Il Forum della diplomazia di Antalya prosegue oggi, con Di Maio. "Lavoreremo con la comunità internazionale per evitare ulteriore escalation", afferma la Cina. Lukashenko sarà oggi a Mosca da Putin. La Russia apre stamani unilateralmente corridoi umanitari, controllati da Mosca. Zelensky accusa i russi di averne attaccato uno verso Mariupol e parla di "Stato terrorista". L'Ue chiede alla Russia di "consentire passaggi sicuri". Oltre 2,3 milioni le persone già fuggite dall'Ucraina. Gli Usa stanziano 13,6 miliardi di dollari per aiutare Kiev. Oggi a Parigi la seconda e ultima giornata del vertice dei leader Ue sulla guerra in Ucraina. "Siamo pronti a ulteriori sanzioni contro Russia e Bielorussia; sosterremo Kiev nel suo percorso europeo", si legge nel comunicato finale dopo la prima giornata di lavori a Versailles. La Francia ha intanto proposto un nuovo 'recovery plan' di guerra da 100 miliardi. La Bce ipotizza la fine degli aiuti. La Commissione europea prepara un piano che porti alla fine della dipendenza energetica dell'Ue dalla Russia entro il 2027. Usa e Uk avvertono che la Russia potrebbe usare armi chimiche in Ucraina. Mosca accusa invece Washington di "attività biologiche militari in Ucraina" e ottiene per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza Onu. Kiev teme sia un pretesto per "un'altra orribile operazione" di Putin. Colpito di nuovo l'Istituto di fisica di Karkhiv, sede di un reattore atomico sperimentale. L'Aiea annuncia ispezioni nei siti nucleari ucraini, aggiungendo di non poter confermare che le linee elettriche di Chernobyl siano davvero state riparate.