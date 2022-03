Guerra Russia Ucraina, Draghi: mai visto Ue così compatta

Economia

Caro benzina, sciopero autotrasportatori e pescherecci: cosa succede

Trasportounito ha proclamato lo stop nazionale ai servizi per lunedì 14. Altre sigle si muovono nella stessa direzione a partire dal 19. Il motivo è l’aumento costante dei carburanti, che hanno messo il settore in uno “stato di estrema necessità”. Continuano intanto a rimanere ferme le imbarcazioni dei pescatori di molte città italiane. In Sardegna un audio su WhatsApp diventato virale ha scatenato il panico per la possibile carenza di prodotti ai supermercati, che sono stati presi d’assalto dai clienti

Benzina e diesel, che hanno già sforato i 2 euro al litro, continuano a costare sempre di più. Picchi fino a 2,52 euro per la prima e 2,61 euro per il secondo sono stati registrati ai distributori di alcune località italiane, come ad esempio quelli sull’isola di Ischia. E se le stime sull’impatto a lungo termine sulle tasche degli italiani sono preoccupanti, l’agitazione nell’immediato si è già tradotta in protesta per autotrasportatori e pescherecci, che per chiedere un rapido intervento del governo hanno scelto lo sciopero nazionale

AUTOTRASPORTATORI – Da lunedì 14 marzo le aziende di autotrasporto sospenderanno i loro servizi in Italia. Lo fa sapere l’associazione nazionale di categoria Trasportounito, che punta il dito contro “cause di forza maggiore”: l’esplosione dei costi del carburante, già in rialzo per l’inflazione che ha colpito l’economia globale dallo scorso autunno, ora agli estremi per le conseguenze economiche della guerra tra Russia e Ucraina