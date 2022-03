7/10 ©IPA/Fotogramma

L’UCRAINA NELL’UE - "Il presidente dell'Ucraina ha presentato la domanda dell'Ucraina per diventare membro dell'Ue - aggiungono i leader -. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale domanda conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. In attesa di ciò e senza indugio, rafforzeremo ulteriormente i nostri legami e approfondiremo la nostra partnership per sostenere l'Ucraina nel perseguire il suo percorso europeo. L'Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea" (Nella foto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky)

