DIRETTA Ucraina e Russia in guerra, ultime news

Zelensky a madri russe: "Non mandate figli in guerra"

"Voglio dire ancora una volta alle madri dei soldati russi, specialmente le madri dei coscritti: non mandate i vostri figli in guerra in un Paese straniero". E' l'appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video diffuso su Telegram. "Controllate dove e' vostro figlio. E se avete anche il più piccolo sospetto che sia stato mandato in guerra contro l'Ucraina, agite immediatamente per evitare che venga ucciso o catturato", aggiunge. "L'Ucraina non ha mai voluto questa terribile guerra e non la vuole. Ma si difenderà come necessario", conclude Zelensky.