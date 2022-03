Sequestrato a Trieste lo yacht a vela dell'oligarca russo Melnichenko

Cronaca

Sono 680 le persone colpite dalle misure decise dall'Europa contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Ventisei i mega-miliardari, i cui beni - come annunciato nei giorni scorsi - hanno iniziato a essere sequestrati in Italia, ma anche in altri Paesi europei. Magioni in Sardegna, Como e Toscana, ma anche imbarcazioni in Francia e Liguria