Guerra in Ucraina, nuove sanzioni Usa contro oligarchi russi

Si allunga la lista degli oligarchi russi sui quali gli Stati Uniti impongono sanzioni. Il Dipartimento di Stato annuncia ulteriori misure contro i membri del consiglio di amministrazione di Novikombank e Abr Management. Inoltre gli investimenti in hedge fund americani di Roman Abramovich sono stati congelati, come riporta il Wall Street Journal , citando alcune fonti vicine al dossier.

Nel mirino, in particolare, finiscono Yuri Kovalchuk, Kirill Kovaluch, Dmitri Lebedev e Vladimir Knyagin di Abr Management. I quattro componenti del cda di Novikombank colpiti da sanzioni sono invece la presidente Elena Georgieva, German Belous, Andrey Sapelin e Dmitri Vavulin. Mentre su Abramovich il congelamento mette probabilmente fine ai recenti tentativi dell'oligarca russo di vendere i suoi interessi negli hedge fund.

Blinken: "Oligarchi non devono godere della loro ricchezza"

"Stiamo sanzionando gli oligarchi che sostengono l'ingiustificata guerra di Putin in Ucraina e mettendo nel mirino asset e beni di lusso che sono stati fatti uscire dalla Federazione russa, per assicurarci che quanti stanno propagando questa guerra non possano godere facilmente della loro ricchezza mentre gli ucraini soffrono", ha scritto su Twitter il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken.